Recibimos y publicamos: el Ayudante Fiscal local responde a acusaciones

Atento a las expresiones claramente difamatorias que lesionan mi integridad moral, honor y reputación profesional, realizadas por la ciudadana LETICIA GISMONDI en distintos medios digitales, quien resultaría ser familiar de Fernando Gismondi, fallecido en un siniestro vial ocurrido el día 30 de Julio del presente año en la Ruta Nacional nro. 3 a la altura del Km 183 del partido de Las Flores, me veo en la necesidad de realizar algunas aclaraciones. Evidentemente la nombrada está mal informada o asesorada, pues a raíz del hecho mencionado, se dio inicio a la Investigación Penal Preparatoria nro PP-01-00-4410-26, caratulada: “GISMONDI FERNANDO AGUSTIN Y OTROS S/D HOMICIDIO CULPOSO – LESIONES CULPOSAS – Las Flores”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores a mi cargo y Unidad Funcional de Instrucción Nº 9 del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la Dra. Laura Margaretic, en la cual no se reflejan las presuntas irregularidades en la investigación aludidas genéricamente en las publicaciones. Transcurridos cincuenta y cuatro -54- días del accidente referido, la instrucción ha finalizado y se ha acreditado en esta instancia judicial la responsabilidad criminal del acusado, motivo por el cual en fecha 23 de Septiembre del corriente año, se designó audiencia para el día 14 de Octubre próximo, donde se le recibirá declaración en los término del Art. 308 del Código Procesal Penal al denunciado. La actuación de esta Ayudantía Fiscal ha sido con suma responsabilidad y celeridad, tal cual la gravedad del hecho investigado lo ameritaba, con lo cual luego de la imputación correspondiente, la causa será elevada a juicio y continuará en los Tribunales de Azul, donde finalmente se resolverá si corresponde una condena y monto de la misma.

Dr. PABLO IPARRAGUIRRE Ayudante Fiscal de Las Flores.

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