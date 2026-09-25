25 de septiembre de 2026

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A pleno sol y entusiasmo: ya se vive la Exposición Rural 2026

5 horas atrás Fm Alpha

El segundo día de la muestra que une al campo y la ciudad tiene una actividad por demás interesante. Numerosos stands de industria y comercio ya habilitaron sus puestos y pueden ser visitados al igual que la cantina que está a cargo este año de Bomberos Voluntarios. El acceso principal se realiza por Pte. Perón mientras que también se puede llegar por ruta provincial 30, Avda. Abel Guaresti o Avda. Independencia. La jornada se presenta primaveral con una máxima estimada de 24 grados. FM Alpha transmite en vivo y en directo su programación desde el estudio móvil.

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