Cooperativa Eléctrica: sin atención al público el próximo lunes

La Cooperativa de Electricidad Las Flores informa a sus asociados que este lunes 28 de septiembre no habrá atención en nuestras oficinas y cajas de cobro con motivo del Día del Empleado de Comercio. Los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias:

* Guardia Energía: 442063 (Avda. Carmen y Pellegrini)

* Servicios Sociales: 483416 (Avda. Carmen y 9 de julio)

Para pagos y operaciones sobre su suministro lo invitamos a utilizar nuestra autogestión en la web www.coopelf.com.ar

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