BM – viernes 25 de septiembre

LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA ESCUELA TÉCNICA TRABAJAN EN LA POSIBLE INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO El intendente Fabián Blanstein recibió a representantes de la Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Las Flores y de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 “Gral. Manuel Belgrano”. Durante el encuentro, se presentó el proyecto de desarrollo de un semáforo para la intersección de Av. Avellaneda y Pueyrredón, que se encuentra siendo trabajado de manera conjunta por ambas instituciones.

En este marco, se expuso la propuesta y se establecieron las actividades de articulación necesarias para evaluar su implementación.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL 51° CONCURSO LITERARIO LOCAL “HUGO MARIO IANIVELLI” El miércoles 30 de septiembre tendrá lugar la Ceremonia de Entrega de Premios del 51° Concurso Literario Hugo Mario Ianivelli. Será en el Salón Rojo de la Municipalidad, a partir de las 18 horas. En esa misma oportunidad, y como parte de la premiación, Luis Mey dará una charla en la que presentará su libro «Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo». Luis Mey (Buenos Aires, 1979) es escritor y coordina talleres literarios. Publicó varias novelas, un libro de cuentos y otro de ensayos sobre la escritura. Ganó el Premio Décimo Aniversario de Revista Ñ en 2013, siendo el primer autor nacional en recibir esta distinción.

MÚSICOS FLORENSES EN EL PATIO DE ARTISTAS DE LA EXPO RURAL Este domingo 27 de septiembre en la edición N° 80 de la Expo Rural que se realizará durante este fin de semana en Las Flores, desde las 15 horas habrá un Patio de Artistas, donde los músicos serán los encargados de animar la jornada dominical en este gran encuentro entre el campo y la ciudad. Con la coordinación y el apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Las Flores, subirá al escenario el grupo “Las Verbenas Tango”, un conjunto florense integrado por Roberto Gopar en acordeón, Carlos Maldonado en guitarra y la voz de Julio Irurzun. Además, el grupo de rock “Botellas Vacías” también será protagonista de este importante evento, donde el público podrá disfrutar además de la música de cumbia con “Bauti y sus teclados”. Bautista Aschero, junto a su padre Daniel y su hermano menor Francisco, conforman esta banda bailable que incorporará a sus estrofas el ritmo del paso doble y el chamamé.

Todos músicos florenses que, con sus propuestas, formarán parte de esta significativa 80ª edición de esta muestra que organizan en forma conjunta la Sociedad Rural y la Liga de Comercio e Industria de nuestra localidad.

VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA EN LA EXPO RURAL La Secretaría de Salud informa que se estará vacunando contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) en el marco de la 80ª edición de la Expo Rural de Las Flores. La actividad se realiza de manera conjunta y articulada entre el Departamento de Zoonosis Azul, la Secretaría de Salud Municipal, el Hospital Zonal General y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud de la comunidad. Las jornadas se desarrollarán los días 25 y 26 de septiembre, de 10 a 13 horas en el Predio Ferial.

«FOLCLORE PARA ESCUCHAR» PRESENTA UNA NUEVA Y BUENA PROPUESTA Esta noche, el Salón Rojo del Palacio Municipal será el escenario de una nueva noche de “Folclore para Escuchar”. En el marco de su 20ª temporada consecutiva, el Ciclo creado y conducido por Fernando Calles, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura, vuelve a proponer artistas de nuestro medio para lo que promete ser una velada inolvidable. En ésta ocasión, los sonidos de nuestro cancionero nativo llegarán con la voz de Esteban Sondón, el piano de Chicky Noguera y la participación especial de Pablo Urnissa con su guitarra, más alguna sorpresa en cuanto a invitados. Sin dudas, son nombres que con sólo mencionarlos permiten imaginar un muy selecto repertorio de páginas de nuestra música, considerando poetas y compositores nacionales y locales, con la calidad interpretativa a la que nos tienen acostumbrados. La invitación, como siempre, se extiende a toda la comunidad con el fin de disfrutar de la posibilidad que nos brinda, mes a mes, “Folclore para Escuchar” con entrada libre y gratuita. El comienzo de la noche está previsto, como es habitual, a las 21 horas con la puntualidad que caracteriza al ciclo.

About The Author