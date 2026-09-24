Torneo Clausura: se jugará la fecha de primera suspendida por la lluvia. No habrá fecha de inferiores

En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la fase regular del Torneo Clausura en primera división que fueron suspendidos el pasado fin de semana por la lluvia. Así las cosas, el próximo domingo a las 15:30hs. en el estadio de Juventud Unida, se enfrentarán Barrio Traut-Ferro mientras que a las 17:30hs. lo harán Juventud Unida-El Hollín. Finalmente, a las 16:30hs. en el estadio «27 de abril» jugarán Atlético-Juventud Deportiva con transmisión de FM Alpha. Libre estará El Taladro. También el día domingo se jugará el partido restante del fútbol femenino que no se pudo disputar por las condiciones climáticas adversas. Desde las 14hs. en el estadio «27 de abril» jugarán Atlético-Juventud Deportiva. Por su parte, se confirmó que no habrá fecha de inferiores el día sábado para «emparejar» toda la actividad futbolística.

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