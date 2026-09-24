Campaña de Vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina en la Exposición Rural

En el marco de la 80ma. Exposición Rural Las Flores 2026 se realizará los días 25 y 26 de septiembre de 10 a 13hs. una campaña de vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina destinada a personas mayores de 15 años que no estén cursando enfermedades agudas o crónicas descompensadas, que no reciban corticoides o sean inmunodeprimidos, mujeres que no estén embarazadas o amamantando y quienes no hayan recibidos otras vacunas el mes anterior.

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