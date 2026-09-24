BM – jueves 24 de septiembre

DÍA DE LA PRIMAVERA Y DEL ESTUDIANTE EN EL CENTRO OESTE JUNTO AL COLEGIO SAN MIGUEL Los niños y niñas del Centro de Promoción Comunitaria Oeste, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo de Mariángeles Basile, recibieron una visita muy especial: estudiantes de 5º año de la orientación Economía del Colegio San Miguel se acercaron para compartir una jornada llena de juegos, sonrisas y momentos inolvidables en el marco del Día de la Primavera y del Estudiante. Durante la tarde, se realizaron actividades recreativas, una merienda especial y espacios de integración que llenaron de alegría y energía a ambas instituciones.

Desde la Secretaría se agradece al equipo directivo, docentes y jóvenes del Colegio San Miguel, y a Alejandra Lazarini, por esta valiosa iniciativa. Gestos como éste reflejan el valor de la empatía, el compromiso social y la vocación de llevar un mensaje de esperanza, amor y solidaridad, promoviendo siempre los valores de unidad y servicio al prójimo que nos enriquecen a todos como comunidad.

CAPACITACIÓN Y NUEVAS IDEAS: DOCENTES Y ALUMNAS DEL HOGAR AGRÍCOLA EN EXPO HOBBY Alumnas y profesoras de los distintos Talleres que se dictan en el Centro Permanente Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo de Mariángeles Basile, viajaron a la ciudad de Buenos Aires para visitar la Expo Hobby. Fue una jornada de intensa capacitación, búsqueda de nuevas técnicas e intercambio de ideas, con el objetivo de seguir enriqueciendo cada uno de los espacios de formación que se comparten a diario en nuestra comunidad. Apostar a la capacitación continua de las docentes y alumnas es impulsar el talento local, el emprendedurismo y el encuentro, por ese motivo es que se siguen desarrollando estas iniciativas y se continúan sumando herramientas para crear y aprender.

JUEGOS BONAERENSES: ATLETISMO PCD A MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes destaca la participación de los florenses que intervinieron en la Fase Regional de Atletismo PCD de los Juegos Bonaerenses, disputada ayer miércoles 23 de septiembre en Olavarría. En la oportunidad, clasificaron a la Final Provincial que se llevará a cabo en Mar del Plata desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre, los siguientes atletas: Blas Flores (Salto en Largo), Wenceslao Larramendi (Lanzamiento de Clava), Morena Sosa (Lanzamiento de Bala), Josefina García (Salto en Largo), Ambar Carballo Lescano (Salto en Largo) y Victoria Castro (100 m.).

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