23 de septiembre de 2026

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BM – miércoles 23 de septiembre

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INFORMACIÓN SOBRE CIRCULACION E INGRESO AL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO Desde la Municipalidad de Las Flores se informa que, en los próximos días, quedará interrumpida la circulación pública por el tramo de la calle Adriana Patricia Fullone, ubicado entre las Chacras 103 y 104 – cuya traza se desarrolla en forma paralela a la Ruta Nacional N.º 3 – entre la prolongación del Acceso Av. Juan Domingo Perón y la prolongación de la Av. Independencia. La medida se adopta en el marco de la Ordenanza Nº 3266/2020, que desafectó dicha calle del dominio y uso público para unificar las mencionadas chacras y posibilitar la ampliación del Sector Industrial Planificado. A partir de esta medida, el ingreso al Sector Industrial Planificado deberá realizarse exclusivamente por el acceso sobre la Ruta Nacional Nº 3 conforme se indica en la cartelería instalada en el lugar. Se solicita a empresas, trabajadores, proveedores, transportistas y al público en general respetar la señalización y utilizar el acceso habilitado a fin de garantizar condiciones adecuadas de circulación y seguridad.

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