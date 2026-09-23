23 de septiembre de 2026

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Policiales: allanamientos por abigeato, detención y elementos secuestrados en los partidos de San Martín y Gral. Belgrano

4 horas atrás Fm Alpha

El Hecho El Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Las Flores informa que la investigación se inició el pasado 6 de marzo, tras la denuncia de un productor agropecuario de la zona de «Pago de Oro». El damnificado constató el faltante de 58 animales vacunos de distintas categorías. En el lugar, se hallaron rastros de vehículos y una «manga casera» armada para facilitar la carga del ganado.
Investigación y Seguimiento Bajo la intervención de la U.F.I. Nro. 11 Departamento Judicial Azul, personal del G.T.O. del C.P.R. Las Flores continuando con la investigación en este tiempo con análisis telefónico de los imputados arrojando pruebas contundente.
Resultados de los Operativos El día martes el Juzgado de Garantías Nro. 2 de Azul ordenó dos allanamientos y detencion en Jose Leon Suarez, partido de SAN MARTIN y General Belgrano, las que se concretaron a primeras horas del dia de ayer martes, contando con la colaboración de, G.A.D. (GRUPO APOYO DEPARTAMENTAL) DE PILAR, C.P.R. EXALTACION DE LA CRUZ, ESCOBAR Y GENERAL BELGRANO, con los siguientes resultados:

* SAN MARTIN, se procedió a la detención de una femenina y al secuestro de telefonía celular.
* BELGRANO: Se llevó a cabo allanamiento, requisa de masculino y secuestro telefonía celular.
La causa, caratulada como ABIGEATO, continúa su curso legal e investigativo bajo la supervisión del Dr. Peiretti. INFORMO SUBCOMISARIO JUAN ALBERTO GUTIERREZ, JEFE C.P.R. LAS FLORES.-

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