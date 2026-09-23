23 de septiembre: Día de las Bibliotecas Populares

Hoy 23 de setiembre es el Día de las Bibliotecas Populares, en mención a la creación de la Comisión de Protección de Bibliotecas Populares CONABIP. Lo recordamos poniendo el acento en que la nuestra es una Biblioteca Popular, gestionada por socios vecinos de nuestra comunidad y abierta a todos los que deseen concurrir. Quisimos rescatar momentos que cuenten la vida cotidiana de la biblioteca, pero resultó muy difícil comprimir la tarea en unas pocas imágenes. En ese raconto sumamos la valiosa tarea de las bibliotecarias, el trabajo sostenido de los integrantes de la comisión directiva, el flujo constante de socios, usuarios, estudiantes y docentes , las variadas actividades culturales y talleres que se desarrollan, las acciones que nos conectan con los barrios y otras instituciones y más. Encaminándonos al centenario, nos llena de orgullo sostener el legado de los fundadores y continuar siendo un espacio abierto, libre y pluralista para la lectura y el encuentro cultural. Asimismo, valoramos la presencia responsable del estado a través de los organismos correspondientes: @conabipok , @buenosairescultura , @lasfloresmun

Fuente: Biblioteca Popular «25 de Mayo»

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