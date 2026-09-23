El Hospital Garrahan reactiva su helipuerto nocturno con un exitoso traslado de urgencia

El Hospital Garrahan marcó un hito histórico al concretar con éxito su primer traslado aéreo sanitario nocturno en más de una década. El operativo, realizado el pasado 8 de septiembre a las 19:10, consolida la reactivación total del helipuerto de la institución para emergencias de alta complejidad. La plataforma aérea había permanecido inactiva por las noches desde 2021 debido a la falta de mantenimiento estructural indispensable. Tras una serie de obras de infraestructura, el helipuerto recuperó inicialmente sus operaciones diurnas a finales de diciembre de 2025. Con este importante avance tecnológico y operativo, el centro pediátrico vuelve a garantizar una cobertura de urgencia las 24 horas. Esta capacidad permite recibir pacientes pediátricos en estado crítico desde cualquier punto de la República Argentina sin restricciones horarias. Las autoridades sanitarias destacaron que este logro optimiza drásticamente los tiempos de respuesta ante cuadros médicos severos. El hospital reafirma así su rol técnico de vanguardia en la medicina de alta complejidad y derivación nacional. Para alcanzar este estándar internacional, el helipuerto fue dotado de balizamiento con tecnología LED de última generación y sistemas modernos de comunicación aeronáutica. Adicionalmente, el personal de salud y las fuerzas de seguridad coordinaron simulacros previos para ajustar los protocolos de evacuación médica exprés. Esta mejora logística evita los traslados terrestres secundarios desde aeropuertos comerciales lejanos, reduciendo drásticamente el estrés clínico en niños gravemente enfermos. La puesta en valor de la terraza operativa se financió integralmente con recursos propios orientados a recuperar la infraestructura federal estratégica. Con estas innovaciones, el establecimiento no solo agiliza la recepción de emergencias críticas, sino que también optimiza los tiempos de procuración e implante de órganos.