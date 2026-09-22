22 de septiembre de 2026

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ANSES Las Flores realizará este miércoles un operativo territorial de atención en el Barrio Rubino

5 minutos atrás Fm Alpha

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), delegación Las Flores, llevará a cabo un dispositivo de atención comunitaria en el Barrio Rubino con el propósito de descentralizar sus prestaciones, optimizar sus canales de asistencia y simplificar la gestión de trámites y consultas de la ciudadanía. El encuentro institucional tendrá lugar este miércoles 23 de septiembre, en el horario de 9:00 a 11:30, y se desarrollará en las instalaciones del Centro de Promoción Comunitaria Este, ubicado en Islas Malvinas 1465. Durante dicha jornada, los residentes de la zona dispondrán de la posibilidad de efectuar gestiones, canalizar inquietudes y acceder a las diversas coberturas previsionales y asignaciones que otorga el organismo, prescindiendo de la necesidad de trasladarse hacia la sede central de la delegación.

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