22 de septiembre de 2026

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Día del Estudiante: la Promo 2026 celebró en el CEF Nro. 6

3 horas atrás Fm Alpha

Anoche lunes 21 de septiembre en el estadio del CEF Nro. 6 se realizó una nueva edición del Encuentro de Promos nivel secundario. En el día de la llegada de la primavera (pese a la baja temperatura y el viento reinante) los futuros egresados de nuestra ciudad se dieron cita en el predio de Avda. San Martín y Bdo. de Irigoyen con sus atuendos. La música y las coreos animaron la jornada que mostró la espectacularidad de siempre. El evento fue conducido por Alejandro Reyes Lara. Participaron del encuentro jóvenes estudiantes de todos los establecimientos educativos florenses quienes fueron vitoreados por el público (familiares y amigos) que coparon las tribunas del estadio «Orestes Propato».

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