BM – martes 22 de septiembre

NUEVO RING EN EL ESPACIO DE LA EX FÁBRICA CATTORINI Días pasados quedó inaugurado oficialmente el nuevo ring de boxeo que fue instalado en el espacio de la ex fábrica Cattorini. Allí es donde el joven boxeador florense Karim Crucce -quien hizo historia al convertirse en el Campeón Argentino más joven de la categoría Pesados (superando el histórico récord de Ringo Bonavena)- lleva adelante sus clases, acompañando a chicos y chicas en la actividad. Estuvieron presentes el intendente Fabián Blanstein; la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; el secretario de Deportes, Favio Folini y demás funcionarios municipales; Alberto Gelené, autoridad provincial; jóvenes y referentes de Envión Las Flores y de la Dirección de Niñez y Adolescencia.

Se contó con la presencia estelar de Karim; alumnos e integrantes del equipo y otros deportistas. Esta acción es un gran paso que equipa y fortalece un espacio deportivo fundamental para nuestra comunidad; mediante la cual se reafirma el compromiso con el deporte como herramienta clave de desarrollo e inclusión.

INSCRIPCIÓN PARA LA MARATÓN INTERNACIONAL “DINO HUGO TINELLI” La Secretaría de Deportes informa que se encuentran 25 cupos liberados para participar en la 27° edición de la Maratón Internacional “Dino Hugo Tinelli”, sobre distancias de 10 Km. (competitiva) y 3 Km. (participativa), que se llevará a cabo el sábado 24 de octubre a partir de las 17 horas, desde el Centro Cívico de la ciudad de Bolívar. Los interesados deberán inscribirse a través del Tel. (2241) 469307 o acercarse al Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.

EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LA REALIZACIÓN DE LAS XXI JORNADAS DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DEL ISFD Y T Nº 152 El intendente Fabián Blanstein y la secretaria de Educación y Cultura Silveria Giménez participaron y recorrieron las XXI Jornadas de Experiencias Pedagógicas, celebradas en las instalaciones del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 152. La iniciativa tuvo como propósito central abrir las puertas del Instituto a toda la comunidad, difundiendo de manera práctica la oferta académica disponible en la institución, sus campos de aplicación y el trabajo pedagógico que se desarrolla en cada espacio formativo. Durante la muestra, los asistentes pudieron interactuar con las propuestas de cada una de las carreras que se dictan en el establecimiento: Profesorado de Educación Primaria, Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico, Profesorado de Educación Inicial, Tecnicatura Superior en Psicopedagogía, Tecnicatura Superior en Turismo, Profesorado de Química, Profesorado de Educación Física, Tecnicatura Superior en Administración Contable, Profesorado de Historia y Tecnicatura Superior en Pymes. Desde el Gobierno Municipal se reafirma el compromiso con el fortalecimiento de la educación superior, acompañando a las instituciones que forman a los futuros profesionales y educadores de nuestra ciudad.

ENCUENTRO POR LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA Desde la Dirección de Discapacidad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo de Mariángeles Basile, se celebró la llegada de la primavera con un picnic lleno de risas, buena compañía, mates y mucha alegría. «La primavera no es solo el cambio de estación; es la excusa perfecta para florecer, compartir y encontrarnos. Nos regala días más cálidos, colores nuevos y la oportunidad de disfrutar momentos simples pero inolvidables al aire libre y no hay mejor manera de recibir este nuevo ciclo que hacerlo juntos», indicó la funcionaria.

NUEVA Y BUENA PROPUESTA DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» PARA ESTE VIERNES 25 Este viernes, el Salón Rojo del Palacio Municipal será el escenario de una nueva noche de “Folclore para Escuchar”. En el marco de su 20ª temporada consecutiva, el Ciclo creado y conducido por Fernando Calles, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura, vuelve a proponer artistas de nuestro medio para lo que promete ser una velada inolvidable. En ésta ocasión, los sonidos de nuestro cancionero nativo llegarán con la voz de Esteban Sondón, el piano de Chicky Noguera y la participación especial de Pablo Urnissa con su guitarra, más alguna sorpresa en cuanto a invitados. Sin dudas, son nombres que con sólo mencionarlos permiten imaginar un muy selecto repertorio de páginas de nuestra música, considerando poetas y compositores nacionales y locales, con la calidad interpretativa a la que nos tienen acostumbrados. La invitación, como siempre, se extiende a toda la comunidad con el fin de disfrutar de la posibilidad que nos brinda, mes a mes, “Folclore para Escuchar” con entrada libre y gratuita. El comienzo de la noche está previsto, como es habitual, a las 21 horas con la puntualidad que caracteriza al ciclo.

GERMÁN KRAUS Y SILVIA PEYROU LLEGAN CON LA OBRA “SOY TU ANGEL” AL TEATRO ESPAÑOL Este sábado 26 de septiembre a las 21 horas el público florense podrá disfrutar de la puesta en escena de la obra teatral «Soy Tu Angel». Una comedia divertida que tendrá como protagonista a los reconocidos actores German Kraus y Silvia Peyrou. La expectativa es creciente para poder ver en acción a los personajes de esta propuesta imperdible para disfrutar en la histórica Sala de la avenida Carmen 614. Las entradas están a la venta hasta el día viernes inclusive en la Boletería del Teatro en los horarios de 9 a 12:30 horas.

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