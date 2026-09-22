22 de septiembre de 2026

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Luego de 72 horas de su delicada operación Juancito López deja el hospital

2 horas atrás Fm Alpha

Bajo la promesa de que sus padres deben llevarlo a curar cada 48 horas, el niño florense intervenido el viernes pasado tendrá media alta. Ayer lunes por la tarde le informaron los médicos que deben volver cada 2 días ya que las curaciones tienen que seguir y deben diagnosticarlo de cerca. Dicha decisión de los profesionales fue tomada ya que la familia López están establecidos en el camping que posee UPCN en la localidad de Los Hornos a 8 kms del hospital. Esto le permite a la familia que ante cualquier imprevisto puedan llegarse en forma inmediata al nosocomio. Para estadía de la familia en La Plata: se solicita colaboración aportando lo que se pueda al siguiente alias: Ciro.Juan.Antonia a nombre de Carlos E. López.

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