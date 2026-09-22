Contador Pablo García Romero: “Me siento como animal político”

El profesional que estuvo a cargo de las finanzas del municipio hablo esta mañana con Ernesto “chino” Varela. García Romero con una vasta experiencia y admirado en algunos casos por políticos opositores, repasó como fue seducido en su juventud por la historia de FM ALPHA, admirando los inicios. Por otro lado, realizó un balance de su participación en la política y su paso por las arcas municipales.

“Me fui del municipio por un tema de salud que me obligó a tomar distancia, en ese momento lo hablé con Alberto (Gelené) quien por supuesto entendió la situación…Cuando ingresé a los 3 meses se declaró la pandemia y cambiaron las reglas de juego, tuvimos que hacer de todo. Éramos muy pocos los que hacíamos presencia en el municipio y se multiplicaron las tareas. Los comercios no podían pagar sus tasas municipales, había un pedido constante de apertura de actividades…”

Sobre el manejo de las finanzas del municipio, dijo: “En aquella época la coparticipación tenía entre un 50 y 60% de carga fija de sueldos, hoy la coparticipación no alcanza a pagar todos los haberes y cargas sociales, había menos consumo de combustibles, reducción de eventos y una gran demanda social que había que contener. Si bien hubo programas nacionales que ayudaron a los empleadores a cubrir parte de los salarios no alcanzaba para cubrir los gastos. El municipio estuvo presente y tendiendo una mano a los vecinos. Se entregaban bolsas de comidas, etc…luego de a poco se fue normalizando y pudimos hacer cosas que teníamos en mente como el Presupuesto Participativo, estar al día con los proovedores. Fue una experiencia enriquecedora, no estoy para nada arrepentido…”

Sobre el programa digital que se manejan en los municipios, dijo: “El RAFAM tiene más de 25 años, hay una actualización que es el RAFAM 2 que no sé si Las Flores lo tiene, en su momento fue pionero por el trabajo que se hizo a través de María José (Guerendiain). La actualización sería para hacerlo más ágil y lo que sí es que no es todavía un sistema que sirva para comunicar claramente a la comunidad. Hoy el lector no se detiene en analizar cosas, hay que encontrarle la vuelta y comunicar más claro ese programa en criollo…”

Sobre su actuación participación en la política, dijo: “Lo que sí me reconozco es que me siento como animal político, esté o no en un cargo, pensar en la ciudad, pero haciéndolo desde el respeto al que piensa diferente, una cosa es ser crítico y la otra faltar el respeto. Eso pasa mucho en la política de hoy. Tal vez el mayor logro fue haber creado un espacio con gente que piensa como uno…”

Al ser consultado sobre el parque industrial, comentó: “Lo del Sector Industrial Planificado fue una decisión correctísima, después se puede analizar lo que se trajo, fue perfecto pensar un parque a la vera de la ruta. Cuando hablamos de traer empresas es todo gestión. No se viene porque Las Flores es caro como dicen. El tema es la política nacional, a quién le vendemos, ¿hay demanda? Son temas que van de la mano, la capacidad del municipio para gestionar empresas que puedan dar mano de obra y la capacidad de esas empresas. Las pocas actividades que generar recursos y les va muy bien como lo agropecuario, minería, son empresas que generan exportaciones, arrojan saldos comerciales favorables. Agosto cerró positivamente y el acumulado enero – agosto el balance es positivo. Hay que combinar esas dos argentinas… Con estas políticas a la larga todos perdemos si bien hoy un sector está mejor que el otro…”

Comparando con la época inflacionaria: “Si hay un espacio político que pugne o que haga loas de una inflación alta, es un gobierno destinado a fracasar, hoy argentina tiene una inflación más razonable. La canasta del INDEC está mal, tiene diferentes ponderaciones. La inflación que publican los gobiernos no van con lo que uno siente en el bolsillo. Lo que veíamos en góndola cuando hacíamos ese proyecto en la Escuela era muy parecido a lo que decía el INDEC. Hay un ítem que es alimentos y bebidas alcohólicas y nos daba parecido, entonces no estaba tan errado el índice. Nadie quiere comerse el golpe del salto de la inflación…” Decía.

Sobre el observatorio socio económico creado por Garcia Romero y plasmado en la escuela media uno, dijo: “El informe de la Escuela era dos o tres veces al año. Tanto los mecanismos de comercialización como billeteras son transformaciones del comercio en el cual no nos hemos adaptado del todo. Uno ve que algunos comercios tradicionales van a tener que replantearse como regular esto, soy un ferviente defensor de la idea que tenemos que tener un Indec local y conocer perfectamente la producción de Las Flores, qué sale y qué entra, respecto a lo que entra qué cosas de la que entran analizar si se pueden hacer acá. No somos un municipio tan grande como para no poder hacerlo, y después respecto a lo que sale ver a qué cosas le podemos agregar valor. En el sector agrario, ver qué podemos hacer y cómo el municipio puede intervenir para agregarle valor a lo que sale y eso se traduce en más empleo. Así se evitaría depender casi exclusivamente del sector público…”

Por otro lado, se refirió al sistema tributario en nuestro país, incluyendo el IVA, acotando que debería replantearse, por el lado de municipio y la cooperativa eléctrica, acotó: “En la boleta de ABL se cobra todo eso menos el alumbrado que lo cobra la Cooperativa salvo aquellos que no tienen medidor y lo paga el municipio, me gusta el método de información de la Cooperativa que da hoy en día, que salga una empleada de la cooperativa diciendo cuales son los artefactos que más consumen o como está compuesta la boleta, creo que todo lo público debería hacer lo mismo, pienso que la municipalidad, Pami, Anses, deben comunicar de manera similar… informar, cuantos empleados tiene el estado municipal, cuantos jubilados, cuanto es el promedio que cobra un jubilado en Las Flores, la cantidad de AUH que se paga, esta encuesta global que te decía del Indec local, permite saber cuánta masa de dinero circula por la ciudad e intentar pensar cómo elevarla a unos 5 años…Las Flores tiene un gobierno que está con lo justo, mantener limpias las calles, pagar sueldos, estar al día con los proveedores y no mucho más…”

Sobre su criterio de ser candidato, dijo: “Para quien le gusta la política uno siempre tiene pretensiones, uno siempre es candidato, hoy no se me cruza serlo, lo que digo es porque lo pienso como tal, hoy por hoy si puedo ayudar a Fabián (Blanstein) para que nos vaya bien estoy ahí, me reuní con el charlando un par de cosas. No le pondré palos a nadie en la rueda. Hay mucha gente buena, con capacidad, si todos podríamos estirar nuestro tiempo en una actividad colectiva sería conveniente…” Remarcaba

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