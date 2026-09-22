Las Leonas, con «Vitu»Falasco en el plantel, lograron el oro en los Suramericanos

Las Leonas consiguieron este martes el tetracampeonato en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al vencer en la final al seleccionado de Chile por 5 a 0. El equipo que conduce Juan Martín López (con la florense Victoria Falasco integrando el plantel) se impuso con tantos de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y un doblete de Lourdes Pisthon, en un partido desarrollado en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), ubicado en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. La selección femenina de hockey sobre césped consiguió el oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018. En cambio, en Asunción 2022 perdió en la final ante Chile y logró la medalla de plata. Para «Vitu» fue una suerte de «revancha» personal, ya que no había integrado el equipo que el mes pasado logró el campeonato del mundo ante Países Bajos.

Fuente: La Nación

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