Cooperativa Eléctrica: se trasladan las cajas de cobro
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que, a partir del lunes 28 de septiembre, las cajas de cobro presenciales se trasladarán a 25 de Mayo Nº 520, frente al Centro de Atención al Asociado, donde funcionará la única boca de cobro presencial de la Cooperativa.
Nueva dirección:
25 de Mayo Nº 520
Lunes a viernes, de 7:30 a 13:00 hs.
En este nuevo punto, los asociados podrán realizar el pago presencial de sus servicios de energía eléctrica e internet. Además, se recuerda que continúan disponibles otros puntos de pago alternativos, como la Liga de Comercio, Rapipago y Pago Fácil, junto con todas nuestras opciones digitales de pago. Para más información, ingresá a www.coopelf.com.ar o comunicate por WhatsApp al (2244) 407101.
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