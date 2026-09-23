Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

(Ver orden del día) Con un temario de 29 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Bloque Adelante Juntos solicitará informe situación actual edificio ex sanatorio. Por su parte, el Bloque LLA se referirá mediante un Proyecto de Resolución a la ejecución obra saneamiento zanjón Martin Fierro. Entre los Proyectos de Decreto, el Bloque TxLF solicitará adherir a la declaración de interés legislativo participación coordinadora y alumnas del Centro de Formacion Laboral en el XXII Congreso Argentino e Iberoamericano de Acompañamiento terapéutico. También habrá varios despachos de Comisión Plenaria que se leerán sobre tablas.

Sesion 24 de septiembre (1)

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