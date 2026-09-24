La Buena Noticia: en el Hospital Garrahan extirparon un tumor cerebral a una niña de 10 años a través de la nariz

El Hospital Garrahan realizó una inédita cirugía de alta complejidad para extirpar un tumor cerebral a una niña de 10 años mediante una técnica mínimamente invasiva que permite acceder a la base del cráneo a través de las fosas nasales, sin necesidad de una apertura convencional del cráneo. La intervención se llevó a cabo a través de un abordaje endoscópico endonasal y fue realizada de manera conjunta por los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología del principal centro pediátrico del país. El tumor extirpado fue un craneofaringioma, una lesión poco frecuente que suele desarrollarse cerca de la hipófisis y el hipotálamo, dos estructuras fundamentales para la regulación hormonal del organismo. “Es muy importante que esto se conozca, ya que no hay tratamientos oncológicos específicos para estos tumores. Se trata de tumores benignos que, si no se remueven, a largo plazo tienen mayor morbimortalidad. La actualización tecnológica y el trabajo en equipo hacen que una vez más podamos ofrecer mejores tratamientos”, expresó Javier González Ramos, jefe de Neurocirugía del Garrahan. Aunque se consideran tumores benignos, los craneofaringiomas pueden generar importantes complicaciones debido a la zona donde se desarrollan. Su cercanía a estructuras relacionadas con la visión y la producción de hormonas puede provocar alteraciones visuales y endocrinológicas.

Fuente: La Nación

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