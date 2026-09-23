Natalia Sánchez Jauregui – Campo Nacional: “La ruralidad tiene una identidad, no tiene que ser el patio de atrás de los municipios”

El sábado pasado en se lazó en nuestra ciudad “Campo Nacional”, un movimiento político de la rama del peronismo en disidencia con el actual gobernador Axel Kicillof. El evento se realizó en el salón Arco Iris de calle Pasteur de nuestra ciudad, donde participó la ex diputada y ahora secretaria de UATRE Natalia Sánchez Jauregui, acompañada por los locales Javier Cabrera y su Sra. Noelia Halvide, publico local y diversos dirigentes regionales. En “El Periodístico” del día de hoy, la flamante dirigente conversó con Ernesto Varela.

“Muy linda convocatoria, tanto Javier (Cabrera)como todo el equipo de UATRE hicieron un lindo encuentro entre compañeros para hablar cosas que nos suceden en el sector rural y para hacer nuestro aporte que creemos que es valioso. Hoy hay muchos sectores dentro del peronismo, pero nosotros también queremos ser parte de un proyecto político basándonos en las necesidades del sector…” Decía.

“Vamos a estar dentro del PJ, hemos hecho un proceso bastante largo, siendo diputada acompañe al gobernador KicilLof votando las leyes necesarias para su gestión, pero luego sentimos que quedamos cortos con nuestra participación porque no se renovó esa banca de UATRE, perdimos espacios y concejales, la política interpreta que es poco pero nuestro sector tiene mucho que aportar. Más de 70 proyectos de ley armados, se aprobó uno y como sector político tenemos mucho que decir, queremos que en cada lugar haya una representación de compañeros alzando la voz con respeto… En este siglo con la tecnología, con grandes rindes que da el campo, nos seguimos encontrando con condiciones de los trabajadores venidas a menos…” Sobre el lanzamiento donde la institución se encuentra intervenida, dijo: “Osprera fue intervenida por el gobierno nacional, nuestro Consejo Directivo estuvo entre una intervención y otra, pusieron gerentes en las delegaciones provinciales y este interventor dejó lo compañeros que se habían cambiado, nos pusieron en venta todo el patrimonio de la obra social. Todo lo que podemos hacer es insistir ante cada situación de salud que llega a nuestras manos para destrabar y dar una respuesta de salud…Las reuniones del Consejo Directivo de la CGT consideran que están en riesgo las obras sociales sindicales y lo poco que llega…Ayer acompañamos a la avícola Tres Arroyos donde se comunicó lo que se ha perdido, estamos hablando de más de 7000 trabajadores de una empresa. En provincia cerraron más de 8900 empresas y esta reforma laboral se está sintiendo y mucho…El ministerio de trabajo de nación nunca nos dio una audiencia…” Exclamaba Sánchez Jauregui.

Sobre si la nueva apertura internacional para comercializar pollos, afectaría positivamente a la empresa para que vuelva a tomar los empleados, dijo: “La empresa avícola nunca puso sobre la mesa la situación real, nos parece poco serio transmitir cosas que después no suceden, los trabajadores están en una situación desesperante. La cuota alimentaria de trabajadores separados no le llega a sus hijos, se los descuenta del recibo y no les llega, hay situaciones de desalojo, salud, hijos discapacitados, hay partidos con pueblos que viven con esa avícola como por ejemplo Monte, Loma Verde, si esto desaparece estamos ante un gran problema en esos territorios…” Remarcaba.

Sobre la campaña de expansión de Campo Nacional: “Más allá del lanzamiento estamos trabajando en distintos sectores, hoy queremos dejar plasmado que tenemos una identidad y en lo que tiene que ver con lo rural tenemos mucho para decir y proponer…Hoy por ejemplo nos enteramos que no funciona el transporte rural escolar y tenemos que analizar qué está sucediendo y por qué se deshabita la ruralidad …” Afirmaba.

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