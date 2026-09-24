24 de septiembre de 2026

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«Vaivenes de la Ternura»: jornada abierta de ESI en el nivel inicial este viernes en Plaza Mitre

5 horas atrás Fm Alpha

En la semana de la ESI, la inspectora de nivel inicial Roxana Albornoz confirmó a FM Alpha que este viernes 25 de septiembre se realizará la tercera jornada por parte de los jardines de infantes más los JIRIMM. «El encuentro no solo busca visibilizar el trabajo que se realiza diariamente en las salas, sino también desmitificar prejuicios y alojar las inquietudes de los adultos. Mediante material explicativo y juegos se pretende transmitir las rutinas cotidianas del jardín (la higiene, el juego y la escucha) que se transforman en actos de respeto por la identidad y la intimidad de los niños», se explicó. La jornada se realizará en Plaza Mitre desde las 10 a 15hs.

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