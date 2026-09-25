Mariano Meliante, presidente de la SRLF: «Esperamos una edición fructífera»

Como ya es costumbre desde hace varios años, el presidente de la Sociedad Rural Las Flores fue el primero en visitar este viernes el estudio móvil de FM Alpha. Lo hizo en el programa «El Periodístico» que conduce Ernesto Varela. «Contento de recibirlos un año más. La presencia de la 91.5 en nuestra casa nos enorgullece», sostuvo. Con respecto a una nueva edición de la muestra, Meliante afirmó que «todo lo que hacemos acá lo mostramos socialmente para que pueda verse. Esperemos que sea una edición fructífera y somos optimistas que todo va a salir bien. Es una edición especial, la número 80. Al mirar hacia atrás vemos que pasaron comisiones, presidentes, colaboradores, etc. Hubo muchísima gente que trabajó y sigue trabajando por nuestra Sociedad Rural. Hemos invertido en mejores corrales. Tenemos aguada y sombra en prácticamente todos porque queremos brindad una máxima calidad de atención a los animales que no se da en todos lados». Sobre la realidad del sector rural, el titular de la entidad explicó que «hoy se ven muchos remates virtuales y hasta en las propias cabañas. Lo que estamos haciendo es un remate fuera del circuito Angus en la cual hay ya más de 700 animales anotados que son madres, terneras y vaquillonas. Igual el remate de mañana sábado promete y mucho». En su momento se habló que el ex Mercado de Liniers (hoy en Cañuelas) pudiera desembarcar en el centro bonaerense pero no se dio por diversos factores». Finalmente, al ser consultado por los caminos rurales, Meliante sostuvo que «tenemos que reconocer que sí, están mejores que antes. Veremos cómo impacta el fenómeno de El Niño que tanto se habla».

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