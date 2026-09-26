26 de septiembre de 2026

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Exposición Rural 2026: un sábado con notable concurrencia

2 horas atrás Fm Alpha

La tercera jornada de la muestra de ganadería, comercio e industria que tiene lugar en el predio ferial de la ruta provincial 30 y Avda. Pte.Perón alcanzó un brillo singular ya que una muy importante cantidad de público se dio cita en el evento que une al campo y la ciudad. Se vivió un clima muy agradable al tiempo que los expositores de diversos rubros lograron un interesante nivel de ventas. Por otra parte, tuvo lugar el almuerzo de camaradería con la presencia de autoridades de la Sociedad Rural, Liga de Comercio e Industria e invitados especiales que incluyó la entrega de premios a las cabañas más destacadas. Ya en el patio central y antes del remate quedó oficialmente inaugurada la muestra que culminará mañana domingo. FM Alpha sigue transmitiendo en vivo con su estudio móvil.

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