28 de septiembre de 2026

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Juancito López con turno a las 8hs. en el Ludovica será observado por médicos oncológicos

12 horas atrás Fm Alpha

Ayer por la tarde se comunicó su papá Emmanuel con la emisora, contando que se encuentra bien, se siente bien, se levanta, come bien, mañana por mañana (por hoy) estará a la espera en la sala 23,  es en la que estaba internado y cerca de las 10 de la mañana  tendremos noticias de lo que le sacaron a él y cuáles son los pasos a seguir, si está todo bien y si necesita un tratamiento, ver el tema de sacado de punto, pero la herida está todo bien… ver tema de atenciò y si le dan el alta definitica para y tener solo la atención por la curaciones…» Decìa Emmanuel. Despues al salir del hospital Ludovica, tendremos mas información .

Para estadía de la familia en La Plata: se solicita colaboración aportando lo que se pueda al siguiente alias: Ciro.Juan.Antonia a nombre de Carlos E. López.

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