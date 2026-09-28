BM – lunes 28 de septiembre

CAMPAÑA ANTIRRÁBICA SUSPENDIDA El Área de Cuidado Animal informa que la jornada de vacunación antirrábica prevista para este lunes queda suspendida por condiciones climáticas, debido al pronóstico de lluvias. Recordamos que la vacunación antirrábica se realiza durante todo el año. Quienes deseen vacunar a sus animales pueden comunicarse al 2244-466040 para solicitar un turno.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL 51° CONCURSO LITERARIO LOCAL “HUGO MARIO IANIVELLI” El miércoles 30 de septiembre tendrá lugar la Ceremonia de Entrega de Premios del 51° Concurso Literario Hugo Mario Ianivelli. Será en el Salón Rojo de la Municipalidad, a partir de las 18 horas. En esa misma oportunidad, y como parte de la premiación, Luis Mey dará una charla en la que presentará su libro «Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo». Luis Mey (Buenos Aires, 1979) es escritor y coordina talleres literarios. Publicó varias novelas, un libro de cuentos y otro de ensayos sobre la escritura. Ganó el Premio Décimo Aniversario de Revista Ñ en 2013, siendo el primer autor nacional en recibir esta distinción.

CONVERSATORIO EN LA ESCUELA AGRARIA EN EL MARCO DEL CONCURSO STOP ITS Integrantes del equipo de la Secretaría de Salud Pública concurrieron a la Escuela Agraria, donde se llevó a cabo un Conversatorio sobre salud sexual, en el marco del Concurso Stop ITS. Durante el encuentro, se brindó información a los adolescentes sobre métodos anticonceptivos, prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y síntomas de alarma ante los cuales se debe acudir de inmediato al ginecólogo o al médico. Además, se brindaron herramientas para que los jóvenes conozcan dónde pueden realizar consultas o dirigirse ante la presencia de algún síntoma o ante cualquier duda.

ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS PRIMARIAS Nº 18 Y Nº 25 En el marco del constante acompañamiento del Gobierno Municipal a las instituciones educativas del distrito, la Municipalidad colaboró en la realización de un viaje pedagógico integral a la ciudad de La Plata, del cual participaron estudiantes de 2° y 3° año de la Escuela Primaria N° 18 y de la Escuela Primaria N° 25. Esta experiencia significó el cierre del proyecto educativo «Animales de la Provincia de Buenos Aires», una propuesta didáctica desarrollada en las aulas por los equipos docentes de ambas instituciones. Durante la jornada en la capital provincial, los alumnos recorrieron el prestigioso Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde pudieron observar de cerca muestras de biodiversidad y fauna autóctona, consolidando los aprendizajes trabajados en clase sobre el patrimonio natural bonaerense. El itinerario incluyó además un recorrido cultural e histórico por la República de los Niños y la Catedral de La Plata, promoviendo espacios de integración, convivencia y aprendizaje ciudadano en entornos emblemáticos. Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su convicción de seguir invirtiendo en el fortalecimiento de la educación pública para que cada niño y niña de Las Flores acceda a experiencias formativas, culturales y recreativas de calidad.

NOCHE DE APLAUSOS EN UN GRAN ESPECTÁCULO DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» Con el Salón Rojo repleto de público, «Folclore para Escuchar» presentó a Esteban Sondón, Chicky Noguera y Pablo Urnissa, tres artistas locales que brindaron un gran espectáculo y al finalizar la noche terminaron sus actuaciones envueltos en los aplausos de la concurrencia. En su vigésima temporada, Folclore para escuchar – ciclo idea y producción de Fernando Calles, con fuerte apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal – se lució con esta nueva presentación donde los nombrados músicos interpretaron zambas, cuecas, canciones litoraleñas, triunfo, todas tonadas de nuestra tierra en una jornada ya considerada, en lo previo, como especial. La voz de Esteban Sondón le dio jerarquía al evento, al igual que la labor musical de Chicky Noguera en los teclados y la guitarra de Pablo Urnissa. Además, cantó una canción Ailín, hija de Esteban, mientras que “Coqui” Sondón recitó versos en homenaje a la figura del querido y recordado Hugo Suárez. Ante cada pieza ejecutada, los espectadores respondieron con aprobación en un evento que contó también con la presencia del intendente Fabián Blanstein y del director de Cultura, Juan Bautista Saladino. El ciclo “Folclore para escuchar”, que se destaca también por ser libre, abierto y gratuito para toda la comunidad, en su edición N° 20, ya se prepara para poder brindar otro gran espectáculo en el próximo mes de octubre.

MUESTRA CULTURAL DE DANZAS ESPAÑOLAS Este sábado 3 de octubre a las 20 horas en el Teatro Español de nuestra ciudad, el grupo España Cañi Arte y Movimiento que dirige la profesora Andrea Torqui realizará una Muestra Cultural de Danzas Españolas. Además del baile típico de la península ibérica que exhibirá el grupo florense, se presentarán también como invitados a la muestra integrantes del Centro Cultural de General Belgrano con bailes tangueros y de folclore. La preventa de entradas se realiza en la Boletería del Teatro de lunes a viernes en el horario de de 8 a 12 horas.

EXITOSO ENCUENTRO DE MINI HOCKEY Y PRESENTACIÓN DE “LOS MATUNGOS” EN LA CANCHA DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL El fin de semana la cancha de Hockey del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” fue escenario de dos interesantes eventos que contaron con la presencia del intendente Fabián Blanstein y el director de Deportes, Pedro Cantet. El sábado 26 tuvo lugar el Encuentro de Mini Hockey que organizó la Escuela Municipal, donde equipos de las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12 de Azul, Saladillo y los dueños de casa disfrutaron de un maravilloso día junto a familiares y amigos. El evento se coronó con el Desfile de la Primavera que incluyó mucho colorido, diversión y gran compañerismo. Por otro lado, el domingo 27 la primera división masculina de Las Flores Hockey perdió 3 a 1 con Sarmiento de Junín, en el marco de la segunda fecha de la Zona “B” del Certamen Clausura que organiza la Asociación Centro Hockey de la Provincia de Buenos Aires. En este caso, “Los Matungos” enfrentaron a un difícil rival al que no le fue nada fácil quedarse con la victoria, ya que los florenses demostraron pasajes de muy bueno juego tanto en lo colectivo como en lo individual; de todas maneras, a pesar de dejar una imagen positiva, no fue suficiente para obtener los tres puntos. Asimismo, debemos consignar que previamente se midieron 25 de Mayo y Saladillo, mientras que el elenco de Junín quedó libre.

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