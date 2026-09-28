Acto inaugural de La Rural: “Los discursos donde más paramos la oreja”

Son sin dudas las alocuciones del Pte. de la Soc. Rural y del Intendente.

Todos los años nuestro país sufre importantes cambios en la macro y también en la mini economía, lo que en su momento no fue negocio, ahora tal vez lo es, pero sin dudas que con la presidencia de Milei hay horizontes marcados, donde muchos sectores lo sufren y otros sectores están con el viento de cola, pues ahora observan un plan que les da confianza. Ratificando esto, el mismo sector agroganadero ha reconocido públicamente que nunca han tenido un momento tan positivo, motivando donde los resultados ya están a la vista, un ejemplo fue excitar al sector a generar más vientres donde el gobierno anterior las mismas se tenían que vender por no poder mantenerse, ahora hay cosecha récord de 160 millones de toneladas en cereales que se exportan, donde se lo ve como algo histórico. Ahora bien, el sector ve que el gobierno recauda más en impuestos, por lo tanto, pone entre cejas que es lo que se hace con esa recaudación.

En lo local, el presidente de la Sociedad Rural en esta segunda etapa Mariano Meliante fiel a su estilo, recordó el duro momento que pasaron el año pasado donde diversos caminos terminaron anegados limitando la circulación de distintos vehículos por dar un ejemplo. Donde exalto que el municipio tiene un 1/5 del parque de máquinas para reparar caminos, y que un operario gana 800.000.- pesos manipulando una máquina de 200 mil dólares. Tenemos que ir a un modelo Publico Privado. Es importante tener un plan de caminos que trascienda al intendente de turno. Afirmaba.

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Por el lado del intendente Blanstein, que tiene un reconocimiento de campo con el sector, remarcó que los caminos rurales están mejorando por el trabajo contante, y que le falta mucho por hacer, planificando los arreglos incluyendo las calles de tierra. Al tiempo que recordó la ordenanza emitida por el HCD donde le da la posibilidad del productor de contratar arreglos, recibiendo descuentos en las tasas, cuando el municipio no llega con los tiempos. También afirmó que se viene la presentación en sociedad del frigorífico para animales menores donde se proyecta un futuro promisorio con respecto a la charcutería. Entre otros temas.

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