La Madrid: usaron un bidón de agroquímico en la Fiesta del Chorizo a la Pomarola

Fue en el marco del 115° aniversario de la localidad. Los organizadores reconocieron el hecho tras la difusión de fotos en redes.

En el marco de los festejos por el 115° aniversario y la 1° Fiesta del Chorizo a la Pomarola -donde se cocinaron 1.000 chorizos en un paellero de 3 metros en la plaza José Hernández- los propios organizadores admitieron que se utilizó un bidón de agroquímico.

Consultados, desde la organización reconocieron que el bidón fue usado para acarrear agua para la limpieza y para el lavado de morrones y cebollas. Aseguraron que estaba «lavado con triple lavado» y que fue un error por falta de recipientes.

El dato no es menor: la Ley Nacional 27.279 y el Decreto Provincial 1152/13 prohíben expresamente la reutilización de envases vacíos de agroquímicos para cualquier otro fin que no sea su reciclado a través del sistema CampoLimpio. Aún con triple lavado, los bidones no pueden volver al circuito alimentario por riesgo de contaminación cruzada.

Comunicado del Municipio: reconocimiento, disculpas y averiguaciones

Ante la magnitud del revuelo, la Municipalidad de General La Madrid emitió en las últimas horas un comunicado oficial en el que reconoció lo sucedido.

«Desde el Municipio de General La Madrid nos dirigimos a la comunidad para informar sobre la situación detectada tras la finalización de los festejos del aniversario de La Colina, relacionada con el traslado de parte de los insumos comestibles utilizados durante el evento», señalaron.

En ese sentido, las autoridades admitieron: «Se constató que recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos».

Asimismo, el Ejecutivo comunal remarcó su responsabilidad directa sobre el hecho: «Como gestión de gobierno, asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento. Frente a este hecho, nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar información certera a la comunidad».

Por último, concluyeron con un pedido de disculpas públicas y el compromiso de reforzar las medidas preventivas: «Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse».

Fuente: https://www.lanuevaradiosuarez.com.ar/region/la-madrid-usaron-un-bidon-de-agroquimico-en-la-fiesta-del-chorizo-a-la-pomarola-81762.html

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