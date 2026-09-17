De Saladillo al mundo: el helicóptero Cicaré 7B se exhibe en Canadá

Diseñado y fabricado en la ciudad bonaerense de Saladillo por la primera empresa en desarrollar helicópteros en toda Latinoamérica, el Cicaré 7B se exhibe actualmente en un evento aeroespacial en Quebec, Canadá. “De Saladillo al mundo. Una historia que nació de un sueño y sigue cruzando fronteras”, expresaron desde la empresa fundada por Augusto “Pirincho” Cicaré. El Cicaré 7B es un helicóptero monoplaza experimental de uso deportivo, evolución de los diseños CH-6 y del CH-7 de los años ‘90. Posee un motor Rotax 912 ULS de 100 HP, una nueva caja de trasmisión principal diseñada para mayor potencia, un sistema de embrague centrífugo que permite un arranque suave y silencioso, y un sistema antivibratorio en la caja de transmisión que permiten reducir al mínimo las vibraciones naturales de los rotores bipala. Su configuración monoplaza y su óptima relación peso-potencia, brindan un helicóptero con excelente maniobrabilidad y performance, lo que sumado a su bajo costo operativo permite ofrecer el mejor producto en su categoría.

Fuente: Ahora Saladillo Diario

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