17 de septiembre de 2026

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La Escuela de Educación Artística Nro. 1 llevará el nombre de «María de las Nieves Alonso»

19 minutos atrás Fm Alpha

Jefatura Distrital de Educación Las Flores (Región 24) invita a la comunidad al acto de imposición del nombre de la querida y recordada docente al edificio ubicado en Avda. Gral. Paz 364. Dicho acto será el próximo 28 de septiembre a las 14 horas en la sede de la institución. Como es sabido, la decisión se tomó a fines de 2025 mediante una votación democrática y abierta a toda la comunidad local. Para ello, se dispuso de una urna itinerante que recorrió en su momento distintos colegios de la ciudad.

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