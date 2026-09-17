17 de septiembre de 2026

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“Marcha de la Bronca”: manifestación y bocinazo este sábado en Las Flores

1 minuto atrás Fm Alpha

El Frente de Izquierda y los Trabajadores convocan para este sábado a las 19hs. en la intersección de Avda. San Martín y Harosteguy (semáforos) a una manifestación «para derrotar a Milei y sus cómplices», tal cual indica la nota recibida a nuestra redacción. El llamamiento tiene como objetivo manifestar abiertamente la disconformidad y la inquietud ante las medidas del Ejecutivo Nacional, los recortes y los diversos escenarios que provocan indignación en colectivos como la tercera edad, los individuos con capacidades diferentes, trabajadores de distintas áreas y la docencia.

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