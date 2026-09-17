17 de septiembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Fútbol Senior: este domingo se jugará la 6ta. fecha del Clausura

6 horas atrás Fm Alpha

La organización confirmó la realización de la 6ta. fecha del torneo reservado para mayores de 35 años. La misma se jugará el próximo domingo 20 de septiembre como siempre en el predio del club El Hollín. El programa de partidos será el siguiente: (cancha cerrada) 10:30hs.: Atlético-Avellaneda, 12hs.: Construcciones Andrade-El Bosque, 13:30hs.: Toque Toque-Porteño y 15hs.: Dep. Cacharí-El Hollín. (cancha abierta auxiliar) 10:30hs.: El Taladro-Gorchs, 12hs.: Construcciones Landa-Rosas, 13:30hs.: Barrio Traut-Los Amigos y 15hs.: Juventud Unida-Juventud Deportiva. Por el momento, Atlético lidera el Grupo A con 15 puntos mientras que El Taladro encabeza las posiciones en el Grupo B con 13 unidades. La tabla de goleadores está liderada por Emiliano Gioiosa (Atlético) con 7 tantos.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

“Marcha de la Bronca”: manifestación y bocinazo este sábado en Las Flores

7 horas atrás Fm Alpha

La Escuela de Educación Artística Nro. 1 llevará el nombre de «María de las Nieves Alonso»

7 horas atrás Fm Alpha

Todos invitados: este viernes se realizarán las Jornadas de Experiencias Pedagógicas del ISFDyT Nro. 152

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

De Saladillo al mundo: el helicóptero Cicaré 7B se exhibe en Canadá

7 minutos atrás Fm Alpha

Fútbol Senior: este domingo se jugará la 6ta. fecha del Clausura

6 horas atrás Fm Alpha

“Marcha de la Bronca”: manifestación y bocinazo este sábado en Las Flores

7 horas atrás Fm Alpha

La Escuela de Educación Artística Nro. 1 llevará el nombre de «María de las Nieves Alonso»

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.