Fútbol Senior: este domingo se jugará la 6ta. fecha del Clausura

La organización confirmó la realización de la 6ta. fecha del torneo reservado para mayores de 35 años. La misma se jugará el próximo domingo 20 de septiembre como siempre en el predio del club El Hollín. El programa de partidos será el siguiente: (cancha cerrada) 10:30hs.: Atlético-Avellaneda, 12hs.: Construcciones Andrade-El Bosque, 13:30hs.: Toque Toque-Porteño y 15hs.: Dep. Cacharí-El Hollín. (cancha abierta auxiliar) 10:30hs.: El Taladro-Gorchs, 12hs.: Construcciones Landa-Rosas, 13:30hs.: Barrio Traut-Los Amigos y 15hs.: Juventud Unida-Juventud Deportiva. Por el momento, Atlético lidera el Grupo A con 15 puntos mientras que El Taladro encabeza las posiciones en el Grupo B con 13 unidades. La tabla de goleadores está liderada por Emiliano Gioiosa (Atlético) con 7 tantos.

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