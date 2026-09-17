Todos invitados: este viernes se realizarán las Jornadas de Experiencias Pedagógicas del ISFDyT Nro. 152

Se llevarán a cabo desde las 19hs. en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 152 que funciona en el edificio de la Escuela Normal. La de este 2026 será la 21ra. edición. En el salón de actos, patios internos y aulas ubicadas sobre calle Morenocuatro se exhibirán los trabajos de los alumnos y docentes de las diferentes carreras profesionales que se dictan en el terciario. Muestras audiovisuales, lecturas y exposiciones, como así también momentos de esparcimiento y recreación en el tramo final del evento, completarán la jornada educativa enmarcada también dentro del período celebrativo del 109° aniversario de la escuela. Es válido destacar también que en los próximos días quedará definido el calendario de inscripciones para las nuevas carreras que ofrecerá el Instituto Superior para el período 2027.

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