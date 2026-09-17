BM – jueves 17 de septiembre

PALEONTÓLOGOS VISITARON EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LAS FLORES El Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” de Las Flores recibió la visita de los paleontólogos Federico Agnolín, Eric del Campo, Gerardo Álvarez Herrera y Julia D’Angelo, del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET). Los investigadores fueron recibidos por el director de los Museos, Prof. Ezequiel Milicich, y Roberto Paoletti, con quienes recorrieron las salas y observaron las colecciones paleontológicas conservadas en el museo. Agnolín, D’Angelo y Del Campo integraron la Expedición Cretácica I, realizada en Río Negro en 2025. Parte de la campaña fue transmitida en vivo desde la Patagonia, permitiendo que miles de personas siguieran el trabajo de los paleontólogos en el terreno, desde la búsqueda y extracción de fósiles hasta el reconocimiento de los hallazgos. Entre ellos se destacó un huevo fósil de dinosaurio carnívoro. En Las Flores, las colecciones conservan principalmente restos de la megafauna que habitó la cuenca del río Salado durante el Pleistoceno: gliptodontes, grandes perezosos terrestres, toxodontes, macrauquenias y otros animales que formaron parte de antiguos paisajes de nuestra región. La visita volvió a poner en primer plano una tarea esencial de los museos: conservar, registrar y mantener disponibles estos fósiles para que puedan seguir siendo estudiados. Allí se encuentran el patrimonio paleontológico y la ciencia: en colecciones que permanecen abiertas a nuevas preguntas y en investigadores que pueden volver sobre ellas con nuevas herramientas y conocimientos. Que ese trabajo tenga continuidad es lo que permite que la historia natural de la cuenca del río Salado siga siendo investigada, enseñada y conocida por nuevas generaciones. Preservar estas colecciones y sostener el trabajo del Museo es mantener viva la posibilidad de investigar, realizar nuevos hallazgos, producir conocimiento y ponerlo al alcance de la comunidad.

PARDO FESTEJA SUS 150 AÑOS DE HISTORIA Si bien mañana viernes 18 de septiembre es la fecha del Aniversario del pintoresco pueblo rural del Partido de Las Flores, la celebración de los 150 años de Pardo ha sido programada para el sábado 19 y domingo 20, debido a la importancia y al significado que tiene para la localidad y sus habitantes esta fecha fundacional de creación del paraje. A las 10:30 horas del mencionado sábado 19, las autoridades municipales descubrirán una placa en el edificio de la Delegación, mientras que a las 11 de la mañana comenzará el Acto Protocolar. Las actividades tendrán su continuidad a las 14 horas con un Desfile Criollo y a las 15:30 darán comienzo todas las actividades artísticas musicales y de danzas criollas que se concentrarán arriba del escenario durante dos días consecutivos. Se anuncia la actuación de: Corazón Agrario, El Entrevero, Ignacio Ruggiero, Gustavo Ramallo, Peñeros de Las Flores, Mariela González, Cumbia Campera, Agustín Pardo y en el cierre del gran espectáculo del día sábado, el conjunto de música tropical Los Charros en el marco de un baile popular.

En tanto, el domingo, la grilla de actuaciones artísticas para que el público pueda seguir disfrutándolas de manera libre y gratuita, darán inicio a las 13:30 horas con las presentaciones de Alegranza, Julián García, Bauti y sus teclados, Vero y la Dulce Voz, Lokiyo 2 pesos, Luis Waldemar, Estilo Gaucho, Agustina Velazco y en el final se anuncia la actuación del grupo Jóvenes Musiqueros. Se invita a todos a participar del evento celebrativo de los 150 años de Pardo. Sin dudas un hecho importante y valioso para nuestra comunidad.

RONDA PROPONE UN NUEVO ESPACIO DE ENCUENTRO CON UNA PROYECCIÓN DE «BLACK MIRROR» Este viernes 18, a las 18:30 horas, Ronda invita a jóvenes a participar de un nuevo Espacio de Encuentro en la Secretaría de Salud, ubicada en Harosteguy 425. En esta oportunidad se proyectará “Nosedive”, uno de los capítulos de la serie Black Mirror, que plantea una sociedad donde las personas son valoradas y calificadas constantemente por los demás. A partir de la proyección se abrirá un espacio para conversar y compartir ideas sobre la comparación, la necesidad de aprobación y la presión por mostrar en redes sociales una determinada imagen de nosotros mismos. La actividad es abierta y gratuita. Viernes 18 | 18:30 hs | Secretaría de Salud – Harosteguy 425.

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