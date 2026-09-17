17 de septiembre de 2026

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La Buena Noticia: Argentina y Chile diseñan un megatúnel para evitar el pánico y el cansancio al conducir

4 horas atrás Fm Alpha

El cruce cordillerano entre Argentina y Chile sumará una obra de infraestructura sin precedentes: el megatúnel de Agua Negra, una estructura compuesta por dos conductos subterráneos paralelos de casi 14 kilómetros de largo cada uno. Sin embargo, atravesar semejante distancia bajo la montaña a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar no solo implica un desafío de perforación sino también un complejo abordaje psicofísico para quienes van al volante. A lo largo de trayectos subterráneos extensos, los conductores suelen enfrentarse a dos grandes riesgos: la monotonía del entorno, que genera fatiga, adormecimiento y pérdida de concentración, y el encierro visual, que puede desencadenar episodios de ansiedad, claustrofobia o pánico. Para contrarrestar estos efectos, el diseño arquitectónico y vial del proyecto incorpora herramientas avanzadas de iluminación, señalización dinámica y cambios de ambientación. Uno de los ejes principales del diseño es el uso de iluminación LED de intensidad variable. A diferencia de los túneles convencionales de luz uniforme y constante, este conducto contará con tramos ambientados con diferentes tonalidades e intensidades. Estos cambios de luz simulan fases del día o generan una ruptura visual estratégica que obliga al cerebro del conductor a mantener la atención activa, evitando el cansancio de la vista.Asimismo, los accesos a las bocas del túnel disponen de zonas de transición lumínica gradual para que el ojo humano se adapte de forma suave entre la intensa luz cordillerana exterior y la penumbra interior, previniendo encandilamientos o el «efecto agujero negro».Para mitigar la sensación de confinamiento, el trazado contempla cavernas de ensanche y sectores con revestimientos de colores diferenciados. Estas áreas romperán la perspectiva continua de las paredes de roca y darán la impresión de estar transitando por «estaciones» o tramos diferenciados dentro de la montaña. En términos de seguridad y tranquilidad para los usuarios, los dos túneles principales estarán interconectados cada 500 metros mediante galerías transversales de ventilación y vías de escape peatonales y vehiculares. Saber que existen salidas de emergencia continuas y visibles reduce de forma directa la ansiedad en conductores propensos al pánico en espacios cerrados. El proyecto, fundamental para consolidar el Corredor Bioceánico Central entre San Juan y la Región de Coquimbo, busca garantizar que el transporte de carga y de pasajeros se realice de manera fluida, segura y confortable durante todo el año, superando los cierres invernales causados por las nevadas en la alta montaña.

Fuente: Río Negro

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