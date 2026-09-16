16 de septiembre de 2026

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El Niño: este jueves charla virtual del INTA sobre proyecciones climáticas y recomendaciones para la campaña 2026/27

2 horas atrás Fm Alpha
El encuentro se realizará este jueves 17 de septiembre a las 18:00 horas. La capacitación está dirigida a productores agropecuarios y abordará el impacto del fenómeno «El Niño» junto con estrategias clave de manejo. La disertación estará a cargo de destacados especialistas: la Lic. Natalia Gattinoni (Instituto Clima y Agua), el Ing. Agr. Mariano Cicchino, el Méd. Vet. Lucas Vagnoni y el Tec. SIG Juan Carlos Messa, estos tres últimos pertenecientes a la EEA Cuenca del Salado. El evento es organizado por el INTA con la participación de los 24 municipios de la región. Los interesados en participar pueden conectarse de forma libre y gratuita ingresando a través del sitio web oficial del INTA Argentina.

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