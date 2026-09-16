Juegos Bonaerenses: gran actuación del Patín Artístico Club Juventud Deportiva

Ayer martes el Club Juventud Deportiva de Las Flores fue sede de la etapa local y regional de los Juegos Bonaerenses y que tuvo al patín artístico como uno de sus protagonistas. Las alumnas de Patín Artístico Club Juventud Deportiva, a cargo de la técnica Camila Mendiondo, tuvieron una destacada participación y lograron obtener su clasificación a la final provincial de los Juegos Bonaerenses, que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata, del 19 al 23 de octubre.

Las patinadoras que obtuvieron el primer puesto y clasificaron a la instancia final son:

🥇 Valentina Jacquet

🥇 Bianca Mercere

🥇 Miguelina Pellejero

🥇 Mía Mercere

🥇 Juana Cantet

🥇 Carola Siri

🥇 Paz Dorronsoro

Como suplentes quedaron:

🥈 Martina Arrua

🥈 Zoe Iritcity

Felicitaciones a todas las alumnas que participaron de las etapas local y regional, por el compromiso, la dedicación y el enorme trabajo que realizan día a día para crecer dentro de la disciplina. El próximo desafío será Mar del Plata, donde las siete clasificadas llevarán nuevamente los colores del Club Juventud Deportiva a la final provincial de los Juegos Bonaerenses.

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