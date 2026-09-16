Juegos Bonaerenses: gran actuación del Patín Artístico Club Juventud Deportiva
Ayer martes el Club Juventud Deportiva de Las Flores fue sede de la etapa local y regional de los Juegos Bonaerenses y que tuvo al patín artístico como uno de sus protagonistas. Las alumnas de Patín Artístico Club Juventud Deportiva, a cargo de la técnica Camila Mendiondo, tuvieron una destacada participación y lograron obtener su clasificación a la final provincial de los Juegos Bonaerenses, que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata, del 19 al 23 de octubre.
Las patinadoras que obtuvieron el primer puesto y clasificaron a la instancia final son:
🥇 Valentina Jacquet
🥇 Bianca Mercere
🥇 Miguelina Pellejero
🥇 Mía Mercere
🥇 Juana Cantet
🥇 Carola Siri
🥇 Paz Dorronsoro
Como suplentes quedaron:
🥈 Martina Arrua
🥈 Zoe Iritcity
Felicitaciones a todas las alumnas que participaron de las etapas local y regional, por el compromiso, la dedicación y el enorme trabajo que realizan día a día para crecer dentro de la disciplina. El próximo desafío será Mar del Plata, donde las siete clasificadas llevarán nuevamente los colores del Club Juventud Deportiva a la final provincial de los Juegos Bonaerenses.