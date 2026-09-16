La Buena Noticia: cirugía cerebral con la paciente despierta en el Hospital San Fernando

El Servicio de Neurocirugía del Hospital de San Fernando realizó con éxito una cirugía de alta complejidad para resecar una malformación arteriovenosa cerebral (MAV) localizada en un área del cerebro vinculada a las funciones del lenguaje. Debido a que la paciente presentaba alteraciones del habla y convulsiones, el equipo decidió realizar el procedimiento con la paciente despierta, una estrategia que permitió evaluar sus funciones neurológicas en tiempo real mientras se avanzaba con la resección de la lesión. La cirugía despierta es una técnica de alta complejidad que permite al equipo médico controlar de manera permanente funciones neurológicas fundamentales durante la intervención. En este caso, el objetivo fue lograr la resección completa de la malformación y, al mismo tiempo, preservar las áreas cerebrales responsables del lenguaje y otras capacidades necesarias para la vida cotidiana de la paciente. “Se trata de una intervención de vanguardia que se realiza en muy pocos lugares del mundo y es un orgullo poder desarrollarla en el contexto de salud pública”, celebró el Director Ejecutivo del hospital, Juan Delle Donne. “Ya veníamos realizando neurocirugías tumorales de pacientes despiertos, pero ésta es bastante más compleja, ya que es una cirugía de una malformación arterial vascular en el cerebro en un área muy complicada, y hacerlo con el paciente despierto evita que queden un montón de secuelas”, explicó. Durante el procedimiento se realizó monitoreo neurofisiológico intraoperatorio y se contó con la participación de una neuropsicóloga, que evaluó en forma permanente distintas funciones mientras el equipo de neurocirugía avanzaba sobre la lesión. La paciente realizó diferentes tareas de lenguaje, reconocimiento de objetos, conteo hacia adelante y hacia atrás y actividades motoras del lado contralateral del cuerpo. Estas evaluaciones permitieron comprobar en tiempo real que las funciones neurológicas se mantuvieran preservadas durante las distintas etapas de la cirugía. Gracias al trabajo coordinado entre las distintas especialidades, se logró realizar la resección completa de la malformación, sin afectar las funciones neurológicas evaluadas durante el procedimiento. La evolución posterior fue favorable y la paciente recibió el alta hospitalaria a los cuatro días de la intervención.

Una cirugía que requiere múltiples especialidades Este tipo de procedimientos requiere una planificación precisa y una integración permanente entre profesionales de distintas disciplinas. La cirugía involucró a neurocirujanos especializados en cirugía con paciente despierto, profesionales de neuroanestesiología, neurofisiología y neuropsicología, además de instrumentadores quirúrgicos y todo el equipo de quirófano. La articulación entre estas áreas permite adaptar las decisiones quirúrgicas a las respuestas de la paciente durante el procedimiento y reducir el riesgo de afectar funciones neurológicas esenciales. La experiencia realizada en el Hospital de San Fernando pone en valor la capacidad de los hospitales públicos bonaerenses para desarrollar prácticas de alta complejidad con tecnología, planificación y equipos especializados, acercando prestaciones que requieren un alto nivel de formación y coordinación. En este tipo de intervenciones, el objetivo no es solamente tratar la lesión: también es preservar las funciones que permiten a cada persona comunicarse, desenvolverse y sostener su vida cotidiana.

Fuente: Prensa Salud

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