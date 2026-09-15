Patín Artístico Las Flores logra importantes resultados en La Plata
El pasado domingo 14 de septiembre una delegación de Patín Artístico de nuestra ciudad, viajó a la Ciudad de La Plata para participar en al Club Gimnasia y Esgrima de interesante torneo.
La delegación dirigida por los profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo, acompañada por familiares y amigos, alcanzan excelentes resultados deportivos:
D’Alessandro Emma, 1er puesto
García Clara, 4to puesto
Gentil Francesca, 1er puesto
Izquierdo Paula, 1er puesto
Sella Antonia, 2do puesto
Cisneros Lola, 4to puesto
Ponce Morena, 2do puesto
Corvino Agustín, 1er puesto
Berasain Katarina, 6to puesto
Peñalva Kiara, 1er puesto
Participación en Incentivo:
García Catalina
Frascino Sofía
Ponce Charo
Laffon Margarita
Ametrano Josefina
“Gracias a las familias por acompañar y confiar siempre en el trabajo de los profes y como siempre, seguiremos trabajando en equipo para seguir obteniendo más logros…” Remarcan en su red social.