15 de septiembre de 2026

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Patín Artístico Las Flores logra importantes resultados en La Plata

57 minutos atrás Fm Alpha

El pasado domingo 14 de septiembre una delegación de Patín Artístico de nuestra ciudad, viajó a la Ciudad de La Plata para participar en al Club Gimnasia y Esgrima de interesante torneo.

La delegación dirigida por los profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo, acompañada por familiares y amigos, alcanzan excelentes resultados deportivos:

D’Alessandro Emma, 1er puesto

García Clara, 4to puesto

Gentil Francesca, 1er puesto

Izquierdo Paula, 1er puesto

Sella Antonia, 2do puesto

Cisneros Lola, 4to puesto

Ponce Morena, 2do puesto

Corvino Agustín, 1er puesto

Berasain Katarina, 6to puesto

Peñalva Kiara, 1er puesto

Participación en Incentivo:

García Catalina

Frascino Sofía

Ponce Charo

Laffon Margarita

Ametrano Josefina

“Gracias a las familias por acompañar y confiar siempre en el trabajo de los profes y como siempre, seguiremos trabajando en equipo para seguir obteniendo más logros…” Remarcan en su red social.

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