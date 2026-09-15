15 de septiembre de 2026

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Hospital: importante capacitación reunió al personal médico

3 horas atrás Fm Alpha

Días pasados en el SUM del nosocomio local se llevó adelante una jornada de capacitación destinada al personal hospitalario, con el objetivo de conocer y fortalecer las estrategias de abordaje frente a un ACV. «Generar herramientas para reconocer estas situaciones y saber cómo actuar de manera rápida y adecuada es fundamental para mejorar la atención y salvar vidas. Por eso cada minuto cuenta: capacitar al equipo de salud es la herramienta más poderosa para transformar el tiempo en vida.», indicaron desde el Hospital.

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