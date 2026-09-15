BM – martes 15 de septiembre

LAS FLORES ADHIRIÓ AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SALIDA DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO El intendente Fabián Blanstein firmó la adhesión al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género, en una reunión encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. Del encuentro participaron además intendentes de distintos municipios bonaerenses que también firmaron la adhesión a esta iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destinada a fortalecer los procesos de salida de situaciones de violencia por motivos de género. El programa contempla acompañamiento especializado y asistencia económica directa para mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de riesgo acreditado por violencia de género, con el objetivo de favorecer el fortalecimiento personal y material y acompañar la construcción de proyectos de vida con mayor autonomía.

La incorporación de Las Flores a esta iniciativa fortalece las políticas locales de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género y profundiza el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia para brindar respuestas integrales y situadas a quienes atraviesan estas situaciones. Desde la Municipalidad, a través de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, se continúa trabajando para ampliar las herramientas de acompañamiento y fortalecer las redes institucionales que permiten construir caminos de salida de las violencias.

DÍA MUNDIAL DE LA RABIA: JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA Desde el área de Cuidado Animal se llevará adelante una Jornada de Vacunación Antirrábica con motivo del Día Mundial de la Rabia.

La actividad se realizará el 28 de septiembre en el Playón de Plaza Mitre. La vacunación antirrábica es obligatoria y fundamental para cuidar la salud de nuestros animales y de toda la comunidad. Vacunar una vez al año es prevenir y proteger. La vacunación se realizará a caninos y felinos mayores de 3 meses, de ambos sexos. No se vacunarán hembras gestantes ni animales en tratamiento veterinario. Para la jornada, los perros deberán concurrir con correa y los gatos en bolso, gatera o medio de traslado seguro.

NEWCOM: COMPETITIVO TORNEO DE LA CATEGORÍA +60 MIXTO La Secretaría de Deportes informa que el fin de semana en el edificio de la ex Fábrica Cattorini se llevó a cabo al Torneo de Newcom de la categoría +60 Mixto. Se contó con la participación de siete equipos, quienes evidenciaron un excelente nivel, registrándose marcadores muy equilibrados a lo largo del certamen que reunió a los máximos exponentes de la Provincia de Buenos Aires. Luego de dos intensas jornadas, el elenco de la Selección Metropolitana, bajo el nombre de «Pixeados», se quedó con el título, el segundo lugar lo ocupó Saladillo Newcom y tercero clasificó “Los Fénix” de Las Flores, que dirige el profesor Aldo Tobio.

HOCKEY: NUEVA PRESENTACIÓN DE EL TALADRO Y ENCUENTRO DE ESCUELITAS La cancha de Hockey del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” fue escenario de la cuarta fecha del Torneo Clausura del certamen que organiza la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado y de un encuentro de Escuelitas. El sábado 12, lo elencos del Club Atlético El Taladro recibieron a Lobos Athletic Club, registrándose los siguientes resultados: en la categoría Intermedia la victoria le correspondió a las dueñas de casa por 2 a 1, con conversiones de Felisa Suárez y Pilar Tibiletti; mientras que en los demás encuentros se impusieron las visitantes: en Séptima 5 a 2 (con tantos de Renata Diz y Lucía Queijeiro), en Sexta 5 a 1 (Alma Astaburuaga) y en Primera 9 a 0. Por otro lado, el domingo 13 se llevó a cabo un encuentro formativo y recreativo de Escuelitas, organizado por El Taladro y avalado por la FRHCS. La actividad estuvo enfocada en la participación del semillero y divisiones menores, reuniendo a jugadoras de octava, novena y décima categoría.

About The Author