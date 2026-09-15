La Buena Noticia: las exportaciones de las carne caprina argentina crecen un 380%

En el marco del récord del comercio exterior que está marcando de manera permanente el agro argentino, hay un producto que sorprende por su expansión interanual. Según un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) de la Nación, las cabras están saltando en exportacionesdurante los primeros siete meses del año, los envíos de carne caprinaaumentaron 380% en divisas. En ese lapso de 2026, este alimento significó un ingresod e U$S 715.000 para nuesto país, como resultado de un aumento del 186% en los volúmenes y un incremento del 68% en el valor promedio por tonelada.Los datos corresponden al análisis realizado por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, sobre la base de información relevada desde Senasa, INDEC y Aduana. Puntualmente, la faena de cabezas caprinas aumentó un 18,4%, alcanzando un crecimiento de 37,7% la producción de toneladas res con hueso, en comparación con igual período de 2025. También resaltaron desde el Gobierno que el stock caprino se encuentra actualmente en 4.019.232 animales y las provincias que lideran dicho stock en orden decreciente son: Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Chaco y Salta. El destino de exportación de la carne caprina es principalmente Medio Oriente, donde Arabia Saudita concentra el 36%, Omán el 28% y Sri Lanka, Qatar, Bahamas y Kuwait participan con el resto de las exportaciones. “Estos resultados dan cuenta de una evolución integral de la cadena de carne caprina, con avances simultáneos en producción, faena y comercialización externa”, continuó la SAGYP. Y cerró: “El crecimiento de los volúmenes producidos y exportados, junto con la mejora de los valores obtenidos, constituye una señal positiva para el fortalecimiento de la actividad y abre nuevas oportunidades para su desarrollo”.

Fuente: Infocampo

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