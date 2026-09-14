Policiales: parte de prensa oficial

ALLANAMIENTOS Y SECUESTROS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR HURTO En el marco de una investigación iniciada por un hecho de hurto ocurrido en la ciudad de Las Flores, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores llevó adelante, durante la jornada del jueves 11 de septiembre, cuatro órdenes de allanamiento, registro y secuestro en la localidad de Cacharí, partido de Azul. Las medidas fueron dispuestas por la UFI N° 9 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Azul. Como resultado de los procedimientos, se procedió al secuestro de varios teléfonos celulares y distintos elementos de motocicleta, entre ellos una batería, cachas plásticas, un faro y un espejo. Los elementos incautados serán sometidos a las diligencias correspondientes en el marco de la investigación judicial en curso.

OPERATIVOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN: SECUESTROS E INFRACCIONES DE TRÁNSITO Durante los primeros días de septiembre, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores llevó adelante distintos operativos de control y prevención en diferentes puntos de la ciudad, en forma conjunta con la Dirección de Tránsito Municipal y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Como resultado de los procedimientos, se labraron diversas actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, procediéndose al secuestro de motocicletas que circulaban con faltantes de elementos de seguridad y documentación, como así también con escapes libres. Uno de los rodados, además, registraba prohibición de circular. Asimismo, durante los controles de alcoholemia realizados, se detectaron conductores con resultados positivos de 0,49 g/l y 0,75 g/l de alcohol en sangre. En ambos casos se procedió a la retención de las respectivas licencias de conducir y, en uno de los procedimientos, al secuestro del vehículo por las infracciones constatadas. También, en el marco del Operativo de Prevención de Ilícitos, se labró una infracción a una motocicleta cuyo conductor carecía de la edad mínima requerida para conducir y circulaba sin seguro obligatorio. Todos los procedimientos contaron con intervención del Juzgado de Faltas de Las Flores. Se recuerda a la comunidad la importancia de circular con la documentación obligatoria, respetar las normas de tránsito y utilizar vehículos en condiciones reglamentarias, priorizando la seguridad propia y la de terceros.

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