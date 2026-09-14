BM – lunes 14 de septiembre

CONVERSATORIO “ENTRE LA ANSIEDAD Y EL PANICO”, UN ESPACIO DE DIALOGO Y REFLEXIÓN En el marco del Programa Ronda, se llevó adelante el conversatorio “Entre la ansiedad y el pánico. Un espacio de encuentro para comprender, acompañar y saber cómo actuar”, destinado a generar un momento de diálogo y reflexión sobre salud mental. La actividad estuvo a cargo de las licenciadas en Psicología Gisela de la Calle y Andreina Ferrari, profesionales del espacio interdisciplinario CRECER, y propuso conversar sobre la ansiedad y los ataques de pánico desde una mirada que también tenga en cuenta el contexto en el que vivimos. El encuentro buscó generar empatía, comprender mejor lo que nos pasa y pensar cómo podemos construir vínculos y comunidades capaces de acompañar y cuidarnos entre todos. La propuesta forma parte de las actividades que desarrolla Ronda, un programa que busca generar espacios de encuentro, escucha y participación para que las y los jóvenes puedan hablar sobre salud mental, compartir sus experiencias y construir colectivamente herramientas de cuidado.

CULMINÓ CON ÉXITO LA PRIMERA FECHA DEL 12° ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LAS FLORES Desde el viernes hasta el domingo inclusive, se llevó a cabo en nuestra ciudad la primera de las tres fechas programadas del 12° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales. La recepción de las diferentes delegaciones de coreutas que llegaron desde distintas localidades fue en el Salón Rojo, lugar donde estuvieron como anfitriones el intendente Fabián Blanstein junto al profesor Miguel Ángel Polito, director del Coro Polifónico Municipal. El jefe comunal, en su discurso, destacó y agradeció el arribo de las delegaciones y les deseó a los grupos visitantes por su buena estadía en nuestra ciudad Momentos más tarde, el mismo viernes por la noche, se realizó el primer concierto en el Templo Parroquial. En esta locación de particular acústica, cantaron en buen nivel las agrupaciones vocalistas: Un son Coral con su director Juan Loza, Voces Granates de Lanús, Coral ST Nicholas, Voces de Otero, Quinta Armónica y el Coro Polifónico de Las Flores. El día sábado por la tarde bien temprano, las delegaciones se trasladaron al paraje rural El Trigo donde compartieron un día de campo y además participaron de una clínica coral a cargo del Maestro Maximiliano Mancuso. Por la noche, el segundo concierto fue brindado por los coreutas en el Centro de Jubilados Las Flores de Alem y Pueblos Originarios, mientras que el domingo la actividad de canto grupal se concentró en el muelle de la laguna del Parque Plaza Montero con una “Cantata al aire libre”. Luego de esta exitosa primera fecha del 12 ° Encuentro Coral, que cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, se anunció la segunda que se realizará en el próximo mes de octubre.

SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y NEUROCIENCIA APLICADA AL DEPORTE Con la presencia del intendente Fabián Blanstein, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Muñiz; del director de Deportes, Pedro Cantet; y demás autoridades se llevó a cabo el lanzamiento del Programa de Evaluación y Neurociencia aplicada al deporte, a cargo del Neurocoach Deportivo Prof. José Ribas, con la colaboración de los profesores Katherine Hormaechea y Federico Lahitte, como así también de la profesora Fernanda Negrete en el deporte inclusivo. El aula 1 de la Secretaría de Educación se vio colmada de deportistas, entrenadores y padres, quienes siguieron muy atentamente la interesante charla que brindó Ribas. Previamente a la presentación, el secretario de Deportes, Favio Folini, contó a través de un video, la importancia del proyecto y la recuperación del espacio en la ex fábrica Cattorini donde funcionará el Gabinete. Luego hicieron uso de la palabra Blanstein y Muñíz, recordando que, en su momento cuando cumplían la función de Director y Profesor en la Secretaría de Deportes, respectivamente, habían iniciado los trabajos de evaluaciones, pero luego no se pudieron continuar y por eso esta iniciativa los enorgullece porque permite continuar con el proyecto. Además, el intendente destacó que es algo que no se implementa en ningún Municipio de la Provincia de Buenos Aires y en lo local nuestros deportistas si tienen la oportunidad de potenciar su rendimiento. José Ribas, en tanto, a través de imágenes, dio una clara y dinámica explicación de que se trata el trabajo cognitivo y la toma de decisiones, remarcando que el deportista tiene que ser protagonista, fuerte de cabeza y que tenga constancia en el día a día. Además, hizo sentir importante a los presentes, haciendo hincapié en la victoria y en la derrota, ya que no siempre se gana y las derrotas por ahí son más frecuentes, pero ante todo hay que tener en cuenta que son personas. Por otro lado, el profesional expresó la satisfacción que siente cuando el deportista pregunta, investiga y se interioriza a cerca de las diferentes formas de entrenar, generando un ida y vuelta, donde aprenden tanto los chicos como el profesor, y de esta forma se puede avanzar de cara al objetivo.

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