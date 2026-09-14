Torneo Clausura: El Taladro y un triunfo que lo dejó cerca de la punta

El «verde” le ganó 2 a 1 a Juventud Unida y ya está segundo a dos puntos del líder. Juan María López y Patricio Peñalva fueron los autores de los goles del equipo de Gonzalo Aparicio. Tomás Vilela, en el final, descontó para los albirrojos.

(Por Flavio Iacomini)

Venía de igualar ante Ferro de visitante y este fin de semana se anotó una gran victoria la primera división de El Taladro, cuando el domingo por la tarde en el CEF N° 6 volvió a sumar de a tres y ya esta segundo en la tabla a solo dos unidades del puntero El Hollín.

A los 24 minutos del segundo tiempo, el “Tanquecito”Juan María López convirtió el primer gol del partido al definir ante la salida del arquero Bruno Alegre. Cuatro minutos más tarde, Patricio Peñalva, desde una posición similar, dejó un rival en el camino con una gambeta y de derecha puso el 2 a 0.

El descuento para Juventud Unida, se dio en el tramo final del partido cuando a los 43 Tomás Vilela convirtió al aparecer dentro del área chica y con su remate dejar sin chances al arquero Juan Gaimaro.

El Taladro, que antes había estado cerca del tercero, terminó sufriendo en el descuento porque Juventud Unida también tuvo chances para empatar el partido. El encuentro, fue presenciado por un numero interesante de espectadores que se acercaron a disfrutar de la buena tarde futbolera en el estadio Orestes Propato de la avenida San Martín.

Tras su victoria, El Taladro este próximo fin de semana descansará porque quedará con fecha libre, mientras que su rival Juventud Unida, en su casa, irá por la recuperación cuando reciba al puntero El Hollín.

El Taladro. Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Nehuén Iancarelli, Valentín Depollier, Francisco Negrete, Braian Delgado, Santino Rodríguez, Alex Mendivil, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos: Santino Bertholet, Mateo Cantet, Juan Francisco Cazes, Tomás Aparicio, Alexis Espíndola, Rocco Lema. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudante de Campo: Juan Cazes.

Juventud Unida: Bruno Alegre, Alan López, Suhair Raineri, Iván Lozano, Facundo Magno, Alan Patrault, Tomás Vilela, Thiago Kobarynca, Facundo Piazza, Joel Schouten, Braian Lozano. Relevos: Nicolás Palacios, Sebastián Silva, Gabriel Pérez, Bruno Silva. D.T: Adrián Caputo. Ayudantes de campo. Marcelo Luciani y Santiago Silva. P.F: Nicolás Abraham y Melina Biasutti.

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