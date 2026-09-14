Autovía YA: se confirmó la realización de una sesión especial a la vera de la ruta 3

Como ocurriera en 2011 la agrupación Autoconvocados Las Flores por la Autovía llevará a cabo una sesión especial a la vera de la Ruta 3 el próximo domingo 20 de septiembre a las 14:30 horas en la intersección con la Avenida Presidente Perón, frente al Parque Industrial. El anuncio fue confirmado este lunes por el vocero del espacio, Mauricio Felice, a FM Alpha. Para este histórico encuentro legislativo y ciudadano, han sido convocados todos los bloques políticos locales y se extendieron invitaciones clave a agrupaciones vecinales de San Miguel del Monte y Azul. El evento, que busca visibilizar el reclamo por la infraestructura vial, contará con un espacio de micrófono abierto para los asistentes. Además, la organización confirmó que se invitó a medios de comunicación nacionales y se espera la presencia de legisladores provinciales y nacionales.

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