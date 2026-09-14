Torneo Clausura: Ferro y Atlético igualaron 2 a 2

Ferroviarios y rojinegros no se pudieron sacar diferencias y continúan en el fondo de la tabla de posiciones del Torneo “Clausura” 2026. Jano Piarrasteguy hizo los dos goles del conjunto visitante, mientras que con la conversión de Carlos López y con un gol en contra de su rival, Ferrocarril Roca logró empatar el encuentro.

(Por Flavio Iacomini)

Terminó siendo buen resultado para los dos equipos el partido del domingo en el estadio «27 de abril» de los ferroviarios.

El local, cuádruple campeón del futbol florense, en su tercer encuentro en el torneo Clausura Francisco “Pato” Palacios 2026 tampoco pudo conseguir su buscado triunfo.

Su rival, Atlético Las Flores, que cuenta con un buen plantel, si bien le han sido esquivos los resultados, demostró que también tiene con qué dar pelea en este torneo, razón por la que no extrañó que con los dos goles de su delantero Jano Piarrasteguy, el equipo que dirige Gastón Aparicio, siempre estuviera arriba en el marcador.

Los goles de Piarrasteguy se dieron en el inicio del primero y del segundo tiempo. Antes había empatado en la etapa inicial Carlos López para el conjunto de Diego Rodríguez y después, en la parte complementaria, llegó el gol de Ferrocarril Roca tras un centro que derivó en un rebote de un jugador de Atlético en contra de su valla.

Tras esta igualdad 2 a 2 en un partido que fue arbitrado por Leonel Oroná de Cañuelas (expulsó al defensor Thiago Sosa de Atlético y al técnico Gastón Aparicio) Ferro será rival de Barrio Traut en la próxima fecha, la quinta del torneo. En tanto Atlético Las Flores, el domingo que viene, chocará con Juventud Deportiva en lo que se presume será un atractivo encuentro del segundo torneo oficial del año 2026.

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