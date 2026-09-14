Bomberos Voluntarios: charla y capacitación sobre rescate acuático

Días pasado se llevó a cabo en la sede del cuartel una nueva academia interna. En esta oportunidad, se realizó una charla y capacitación sobre rescate acuático en el marco de la preparación y prevención ante posibles emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño. Durante la jornada, nuestros bomberos pudieron conocer y profundizar sobre los diferentes elementos y herramientas utilizados en este tipo de intervenciones, como así también sobre las técnicas de rescate mediante kayak. «Continuamos capacitándonos y adquiriendo nuevos conocimientos para fortalecer nuestra preparación y estar mejor preparados ante cada emergencia», indicó la institución en sus redes sociales.

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