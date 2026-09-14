Torneo Clausura: Deportiva dejó sin invicto al puntero El Hollín

Con goles de Jeremías Cárdenas, Damián “Chicho” Petreigne y Nicolás Eluaiza, los Albiverdes volvieron a sumar de a tres y le sacaron el mote de imbatido al líder “Carbonero” que había comenzado ganando el encuentro con la conversión de Julián Sandez. Los “Loros”, esta vez en el CEF N° 6, repitieron su victoria por 3 a 1, tal como lo habían hecho dos semanas atrás ante El Taladro en el estadio ferroviario.

(Por Flavio Iacomini)

En octubre se acerca la fecha del centenario de Juventud Deportiva y el primer equipo «albiverde» quiere estar a la altura de los festejos.

Ayer domingo en el estadio de la Avenida San Martín, le terminó ganando bien al hasta ahora puntero del campeonato oficial “Clausura”, equipo de El Hollín dirigido por Hugo Arrambide que venía de tres victorias consecutivas.

Julián Sandez, aprovechó un error defensivo en una mala entrega hacia atrás de su rival, ganó en velocidad y definió por arriba del arquero Valentín Odera Boeto. Esto fue bien temprano, a los 12 minutos. La igualdad para Deportiva llegó a los 29. Centro al área grande. La aparición de Fernando Carrera para meter el frentazo. La pelota dio en el travesaño y en el rebote Jeremías Cárdenas definió con todo el arco a su disposición.

En el segundo tiempo, gran jugada colectiva del equipo de Aquiles Rafeca. Cristian Gómez eligió no rematar al arco, pero si asistir a “Chicho” Petreigne que ingresó por el callejón del nueve. El “diez” remató muy bien de derecha ante la salida del arquero Juan Manuel Aguirre.

El tercero para el Depor llegó casi en el final cuando en una arremetida en el área el pibe de la Sub 17 Nicolás Eluaiza convirtió su primer gol en primera división, un hecho muy festejado por jugadores, cuerpo técnico y la parcialidad Albiverde.

Gran victoria de Juventud Deportiva, que se fue del estadio muy aplaudido por su público.

En la próxima fecha, la quinta del torneo Francisco “Pato” Palacios 2026, el líder El Hollín será rival de Juventud Unida, mientras que Deportiva, tercero en la tabla, la tendrá difícil ante Atlético Las Flores.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boeto, Fernando Carrera, Valentín Bianchini, Marcos Corvalán, Agustín Montenegro, Facundo Valdéz, Cristian Gómez, Jeremías Cárdenas, Román Panatieri, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos. Wenceslao Spies, Laureano Sánchez, Joaquín Guerrero, Braian Lorenzo, Nicolás Eluaiza, Gianluca Iacomini, Luis Urruchúa. D.T: Aquiles Rafeca. Ayudante de Campo: Martín Saurel.

El Hollín: Juan Manuel Aguirre, Raúl Maciel, Amadeo Sández, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Jonatán Cartasso, Julián Sandez, Enzo Aguirre, Jonatán Quiñones, Facundo Zárate, Agustín Safiri. Relevos: Demián Saldías, Valentino Carpinetti, Nahuel Steiman, Walter Carpinetti, Enzo Farnco, Emiliano Comba, Thiago Maciel. D.T: Hugo Arrambide. Ayudantes de Campo: Fabricio Bertholet y Bruno Rivarola.

Arbitro: Carlos Reig (La Plata).

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