14 de septiembre de 2026

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Trabajos realizados en el corte programado de energía eléctrica

6 minutos atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa que durante el corte programado realizado el sábado 12 de septiembre se llevaron adelante importantes tareas de mantenimiento y mejora sobre la red eléctrica en el sector de Parque Plaza Montero y la zona del Centro Recreativo Municipal. Entre los trabajos realizados, se destacó el reemplazo de la estructura de postes de madera que sostenía un transformador de 40 kVA, que fue sustituida por una columna de hormigón, junto con la instalación de un nuevo transformador de 63 kVA. Esta intervención permitirá contar con una infraestructura de mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad y confiabilidad. Asimismo, se realizó el reemplazo de la estructura de madera correspondiente a la terminal de línea, ubicada en la intersección de Islas Malvinas y Rivadavia, por una columna de hormigón de mayor altura, mejorando las condiciones de seguridad de la instalación. Estas obras forman parte de las tareas permanentes que lleva adelante la Cooperativa para fortalecer la infraestructura eléctrica, mejorar la seguridad y brindar mayor confiabilidad y calidad en el suministro a sus asociados.

 

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